Juan Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Tello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Tello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Tello 17 Mayıs 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Tello Perlaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Tello Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WORLD SPORTS MANAGEMENT SAS yapmaktadır. Juan Tello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Tello'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Tello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Tello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Tello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Tello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2022 yılında Valledupar

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Cali

Juan Tello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Tello şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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