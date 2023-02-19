Kevin Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Velasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Velasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Velasco 30 Nisan 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Velasco Bonilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Velasco Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Velasco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kevin Velasco'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Velasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Velasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Velasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Velasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2017 yılında Atlético FC

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Cali

Kevin Velasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Velasco şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Velasco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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