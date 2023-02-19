Jhon Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Vasquez 12 Şubat 1995 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Freduar Vásquez Anaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Vasquez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Jhon Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 15 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jhon Vasquez'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jhon Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Barranquilla FC

30 Haziran 2015 yılında Junior FC

1 Temmuz 2016 yılında Alianza Petrol.

31 Aralık 2016 yılında Junior FC

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

1 Ocak 2018 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Petrol.

15 Şubat 2020 yılında Deportivo Cali

19 Temmuz 2022 yılında Ceará SC

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Cali

Jhon Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Vasquez şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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