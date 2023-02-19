Adrian Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Parra 16 Ocak 1997 tarihinde Carepa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Parra Osorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Parra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. Adrian Parra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Parra'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fortaleza CEIF

7 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

18 Ocak 2022 yılında Fortaleza CEIF

20 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza CEIF

Adrian Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Parra şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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