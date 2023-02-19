Andres Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Arroyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Arroyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Arroyo 20 Ocak 2002 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Juan Arroyo Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Arroyo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Andres Arroyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Andres Arroyo'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Arroyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Arroyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Arroyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Arroyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

3 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Cali

Andres Arroyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Arroyo şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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