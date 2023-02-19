Miguel Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Sanchez 26 Eylül 2002 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Sánchez Tabares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Sanchez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Sanchez'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

Miguel Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Sanchez şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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