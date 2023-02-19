Aldair Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldair Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldair Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldair Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldair Gutierrez 17 Haziran 1998 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Aldair Yesid Gutiérrez Toncel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldair Gutierrez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Aldair Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aldair Gutierrez'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldair Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldair Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aldair Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldair Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2018 yılında Valledupar

1 Ocak 2021 yılında Pereira

12 Ocak 2022 yılında Deportivo Cali

Aldair Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldair Gutierrez şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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