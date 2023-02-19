Fabry Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabry Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabry Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabry Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabry Castro 21 Şubat 1992 tarihinde Santa Bárbara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Fabry Castro Barros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabry Castro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE THOUSAND yapmaktadır. Fabry Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Fabry Castro'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabry Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabry Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabry Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabry Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Pasto B

1 Ocak 2014 yılında Guarani

1 Temmuz 2014 yılında R. Majadahonda

2 Şubat 2017 yılında Servette FC

1 Temmuz 2018 yılında PAS Giannina

16 Temmuz 2021 yılında Apollon Smyrnis

12 Ağu 2022 yılında Deportivo Cali

Fabry Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabry Castro şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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