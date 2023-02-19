Yimmi Congo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimmi Congo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yimmi Congo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yimmi Congo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yimmi Congo 28 Şubat 1998 tarihinde Girardot şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yimmi Andrés Congo Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yimmi Congo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yimmi Congo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yimmi Congo'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yimmi Congo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yimmi Congo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yimmi Congo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yimmi Congo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Deportivo Cali

25 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

Yimmi Congo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yimmi Congo şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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