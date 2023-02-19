Brayan Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Montano 2 Mayıs 2002 tarihinde Pradera şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Stiven Montaño Montaño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Montano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Humberto Quiceno yapmaktadır. Brayan Montano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Montano'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2021 yılında Dep. Cali U20

1 Ocak 2022 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2022 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Cali

Brayan Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Montano şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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