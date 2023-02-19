Jose Caldera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Caldera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Caldera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Caldera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Caldera 4 Şubat 2002 tarihinde Shagun şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Carlos Caldera Alvis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Caldera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jose Caldera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Jose Caldera'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Caldera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Caldera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Caldera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Caldera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Fortaleza CEIF

30 Haziran 2021 yılında Deportivo Cali

Jose Caldera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Caldera şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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