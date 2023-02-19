Juan Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Mina 27 Temmuz 2004 tarihinde Cali, Valle del Cauca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Mina González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Mina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Mina'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

Juan Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Mina şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Juan Mina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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