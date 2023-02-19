Onel Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onel Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onel Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Onel Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Onel Acosta 17 Ocak 2000 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Onel Jhosep Acosta Barrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Onel Acosta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Onel Acosta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Onel Acosta'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Onel Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Onel Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Onel Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Onel Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Bogotá FC

18 Ocak 2022 yılında Valledupar

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

Onel Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Onel Acosta şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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