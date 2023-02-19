Oscar Segura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Segura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Segura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Segura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Segura 24 Aralık 2002 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Óscar David Segura Solís şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Segura Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABADSPORT yapmaktadır. Oscar Segura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oscar Segura'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oscar Segura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Segura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Segura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Segura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

Oscar Segura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Segura şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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