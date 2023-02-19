Daniel Mantilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mantilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mantilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mantilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mantilla 25 Aralık 1996 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Andrés Mantilla Ossa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mantilla Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Daniel Mantilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Mantilla'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mantilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mantilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Mantilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mantilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

1 Temmuz 2018 yılında Leones FC

31 Aralık 2018 yılında Patriotas

23 Temmuz 2019 yılında Coimbra

1 Ocak 2020 yılında Patriotas

1 Ocak 2021 yılında CD La Equidad

31 Aralık 2021 yılında Patriotas

4 Ocak 2022 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2022 yılında Patriotas

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

Daniel Mantilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mantilla şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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