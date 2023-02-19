Johan Wallens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Wallens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Wallens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Wallens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Wallens 3 Ağu 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Wallens Otálvaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Wallens Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Wallens, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Johan Wallens'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Wallens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Wallens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Wallens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Wallens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2011 yılında Cortuluá

30 Haziran 2011 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2015 yılında Real Santander

31 Aralık 2015 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2017 yılında Atlético FC

30 Haziran 2018 yılında Deportivo Cali

14 Ocak 2021 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

15 Ocak 2022 yılında Bogotá FC

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Cali

Johan Wallens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Wallens şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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