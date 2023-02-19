Gustavo Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Ramirez 13 Mayıs 1990 tarihinde Yuty şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adrián Ramírez Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Ramirez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gustavo Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Ramirez'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2011 yılında León

31 Aralık 2011 yılında Pachuca II

1 Ocak 2012 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2012 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2012 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2013 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2013 yılında Oaxaca

31 Aralık 2013 yılında Pachuca II

1 Ocak 2014 yılında Tecos

30 Haziran 2014 yılında Pachuca

13 Temmuz 2014 yılında Min. Zacatecas

31 Aralık 2015 yılında Pachuca

1 Temmuz 2016 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2017 yılında Cimarrones

1 Ocak 2018 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2018 yılında Correcaminos

1 Temmuz 2019 yılında Zacatepec

1 Temmuz 2020 yılında Morelia

9 Ocak 2021 yılında Deportes Tolima

12 Temmuz 2022 yılında Rosario Central

31 Aralık 2022 yılında Rosario Central

1 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

Gustavo Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Ramirez şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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