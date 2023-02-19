Adrian Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Palacios 7 Haziran 2004 tarihinde El Vigía şehrinde doğmuştur. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Adrián José Palacios Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Palacios Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Palacios, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Palacios'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

Adrian Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Palacios şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Palacios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela U20 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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