Jefferson Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Diaz 5 Aralık 2000 tarihinde San Andrés şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Abel Díaz Beleño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jefferson Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jefferson Diaz'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jefferson Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Valledupar

18 Ocak 2023 yılında Deportivo Cali

Jefferson Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Diaz şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.