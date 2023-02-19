Kevin Salazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Salazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Salazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Salazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Salazar 11 Kasım 1997 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrés Salazar Sandoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Salazar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Kevin Salazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Salazar'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Salazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Salazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Salazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Salazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2016 yılında Deportivo Pasto

30 Haziran 2016 yılında Millonarios U20

1 Temmuz 2018 yılında Valledupar

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

Kevin Salazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Salazar şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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