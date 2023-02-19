German Mera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Mera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Mera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Mera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Mera 5 Mart 1990 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Germán Mera Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Mera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. German Mera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. German Mera'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

German Mera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Mera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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German Mera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Mera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Córdoba FC

31 Aralık 2008 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2009 yılında Atl. Sabana

31 Aralık 2009 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2010 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2010 yılında Deportivo Cali

6 Mayıs 2013 yılında Colorado

31 Aralık 2013 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2017 yılında Club Brugge

9 Ocak 2018 yılında KV Mechelen

9 Temmuz 2019 yılında Junior FC

1 Temmuz 2022 yılında Deportivo Cali

German Mera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Mera şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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