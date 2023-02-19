Jefferson Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Ramos 21 Haziran 1998 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Michell Ramos Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Jefferson Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson Ramos'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jefferson Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

10 Temmuz 2021 yılında Envigado

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

Jefferson Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Ramos şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.