Jefferson Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jefferson Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jefferson Ramos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jefferson Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Ramos 21 Haziran 1998 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Michell Ramos Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Ramos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Jefferson Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jefferson Ramos'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jefferson Ramosboyu ve yaşı kaç

Jefferson Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jefferson Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

10 Temmuz 2021 yılında Envigado

31 Aralık 2021 yılında Deportivo Cali

Jefferson Ramos kimdir

Jefferson Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Ramos şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jefferson Ramos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Son Haberler
Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Carvajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Carvajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Carvajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Carvajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Portilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Portilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Portilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Portilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Felipe Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Çok Okunanlar
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Paris'te panik dolu anlar! İnsanlar bir anda kaçışmaya başladı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!