Egor Teslenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Teslenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Teslenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Teslenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Teslenko 31 Ocak 2001 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тесленко Егор Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Teslenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Egor Teslenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Teslenko'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Egor Teslenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Teslenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Egor Teslenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Teslenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Kuban 2

1 Temmuz 2018 yılında Ekaterinodar

25 Temmuz 2019 yılında CSKA Moskova II

14 Temmuz 2020 yılında KamAZ

17 Şubat 2022 yılında Rubin Kazan

Egor Teslenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Teslenko şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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