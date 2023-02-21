Konstantin Nizhegorodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Nizhegorodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Nizhegorodov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Nizhegorodov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Nizhegorodov 21 Haziran 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Нижегородов Константин Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Nizhegorodov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intersoccer yapmaktadır. Konstantin Nizhegorodov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantin Nizhegorodov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Nizhegorodov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Nizhegorodov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Nizhegorodov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Nizhegorodov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2019 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2021 yılında Rubin Kazan

Konstantin Nizhegorodov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Nizhegorodov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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