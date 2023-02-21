Mikhail Kostyukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikhail Kostyukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikhail Kostyukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikhail Kostyukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikhail Kostyukov 9 Ağustos 1991 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Костюков Михаил Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikhail Kostyukov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Mikhail Kostyukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mikhail Kostyukov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikhail Kostyukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikhail Kostyukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikhail Kostyukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikhail Kostyukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Volga NN II

1 Ocak 2011 yılında Khimik

1 Temmuz 2013 yılında Volga NN

2 Temmuz 2013 yılında Khimik

31 Aralık 2014 yılında Volga NN

1 Temmuz 2016 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2018 yılında Enisey

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

1 Şubat 2021 yılında Rubin Kazan

Mikhail Kostyukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikhail Kostyukov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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