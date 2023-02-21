Ali Adnan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Adnan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Adnan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Adnan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Adnan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Adnan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Adnan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Adnan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Adnan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Adnan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Adnan 19 Aralık 1993 tarihinde ---, Baghdad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da علي عدنان كاظم التميمي / Ali Adnan Kadhim Al Tameemi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Adnan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ali Adnan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Adnan'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Adnan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aliadnankadhem/

Ali Adnan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Adnan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ali Adnan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Adnan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Al-Zawraa SC

1 Temmuz 2009 yılında Al-Quwa Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Bağdat SC

2 Ağustos 2013 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2015 yılında Udinese

17 Ağustos 2018 yılında Atalanta

8 Mart 2019 yılında Udinese

9 Mart 2019 yılında Vancouver

30 Haziran 2019 yılında Udinese

9 Temmuz 2019 yılında Vancouver

3 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2021 yılında Vejle BK

11 Ağustos 2022 yılında Rubin Kazan

Ali Adnan kimdir

Ali Adnan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Adnan şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ammo Baba Football School (2003-2008), Al-Zawraa SC (2008-2009), Al-Quwa Al-Jawiya (2009-2010)

Ali Adnan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 5 gol atmıştır.

Irak U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Irak U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Ali Adnan nereli

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