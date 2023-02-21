Aleksandr Belenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Belenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Belenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Belenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Belenov 13 Eylül 1986 tarihinde Belgorod şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Беленов Александр Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Belenov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Belenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Belenov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Belenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Belenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Belenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Belenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Salyut Belgorod

12 Ağustos 2010 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2011 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında Anji Mahaçkale

22 Şubat 2017 yılında Ufa

21 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Aleksandr Belenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Belenov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Belenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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