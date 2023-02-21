Joel Fameyeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fameyeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Fameyeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Fameyeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Fameyeh 14 Mayıs 1997 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Fameyeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Joel Fameyeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Fameyeh'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joel Fameyeh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fameyehjoel/

Joel Fameyeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Fameyeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Fameyeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Fameyeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Wa All Stars FC

4 Mart 2016 yılında Belshina

30 Haziran 2016 yılında Wa All Stars FC

1 Temmuz 2016 yılında Dynamo Brest

12 Temmuz 2019 yılında Orenburg

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Joel Fameyeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Fameyeh şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Joel Fameyeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Gana U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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