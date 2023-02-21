Dmitriy Kabutov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Kabutov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Kabutov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Kabutov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Kabutov 26 Mart 1992 tarihinde Sokur, Saratov Oblast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кабутов Дмитрий Алиевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Kabutov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pavel Andreev yapmaktadır. Dmitriy Kabutov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Kabutov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Kabutov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Kabutov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Kabutov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Kabutov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ak. Dimitrovgrad

1 Temmuz 2012 yılında Salyut Belgorod

31 Aralık 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2014 yılında Gazovik Orenburg

1 Ocak 2016 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2016 yılında Volgar

1 Ocak 2018 yılında SKA Khabarovsk

9 Temmuz 2019 yılında KS Samara

5 Şubat 2022 yılında Ufa

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Dmitriy Kabutov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Kabutov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Dmitriy Kabutov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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