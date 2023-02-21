Aleksandr Saplinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Saplinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Saplinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Saplinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Saplinov 12 Ağustos 1997 tarihinde Stary Oskol, Belgorod Region şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Саплинов Александр Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Saplinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Aleksandr Saplinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Saplinov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Saplinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Saplinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Saplinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Saplinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Energomash

7 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Sokol Saratov

1 Şubat 2019 yılında Baltika

1 Temmuz 2019 yılında Rostov

20 Ağustos 2020 yılında Rotor Volgograd

12 Ocak 2021 yılında Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

30 Haziran 2022 yılında Rostov

14 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Aleksandr Saplinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Saplinov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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