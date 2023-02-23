Dimitar Mitkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Mitkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Mitkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Mitkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Mitkov 27 Ocak 2000 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Георгиев Митков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Mitkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Dimitar Mitkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitar Mitkov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Mitkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Mitkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dimitar Mitkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Mitkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets

12 Şubat 2021 yılında CSKA 1948

30 Haziran 2021 yılında Ludogorets

4 Ocak 2022 yılında Lok. Sofia

16 Şubat 2023 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2023 yılında Lok. Sofia

Dimitar Mitkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Mitkov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitar Mitkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartak Varna, Botev Plovdiv

Bulgaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.