Soltmurad Bakaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soltmurad Bakaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soltmurad Bakaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soltmurad Bakaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soltmurad Bakaev 5 Ağustos 1999 tarihinde Nazran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бакаев Солтмурад Джабраилович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soltmurad Bakaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Soltmurad Bakaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Soltmurad Bakaev'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Soltmurad Bakaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soltmurad Bakaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Soltmurad Bakaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soltmurad Bakaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Spartak II

1 Temmuz 2018 yılında Spartak 2

22 Ocak 2020 yılında Rubin Kazan

Soltmurad Bakaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soltmurad Bakaev şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Soltmurad Bakaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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