Artem Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Popov 30 Ağustos 1992 tarihinde Lipetsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Попов Артём Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Popov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Artem Popov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Popov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CSKA Moskova II

23 Ocak 2013 yılında Lokomotiv 2

30 Haziran 2013 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2013 yılında Lokomotiv 2

24 Şubat 2014 yılında Zenit 2 S-Pb

29 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

25 Ağustos 2017 yılında Orenburg

8 Ağustos 2018 yılında Rotor Volgograd

8 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Baltika

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Artem Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Popov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Popov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (-12/2009)

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

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