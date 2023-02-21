Vitaliy Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitaliy Lisakovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vitaliy Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Lisakovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Lisakovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Lisakovich 8 Şubat 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лисакович Виталий Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Lisakovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tomislav Zivko yapmaktadır. Vitaliy Lisakovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Lisakovich'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Lisakovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/king_lis1/

Vitaliy Lisakovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Lisakovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vitaliy Lisakovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Lisakovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Soligorsk

26 Ocak 2018 yılında Din. Zagreb II

31 Mayıs 2018 yılında Soligorsk

5 Şubat 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında Soligorsk

23 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

6 Şubat 2020 yılında Soligorsk

8 Ağustos 2020 yılında Loko Moskova

21 Ocak 2022 yılında Rubin Kazan

Vitaliy Lisakovich kimdir

Vitaliy Lisakovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Lisakovich şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Lisakovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vitaliy Lisakovich nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Sergey Aydarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Aydarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Aydarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Aydarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geronimo Poblete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Poblete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Geronimo Poblete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Poblete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Barinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniil Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Barinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Salmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Salmin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Salmin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Al Zaqan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zaqan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!