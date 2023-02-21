Vitaliy Lisakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Lisakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Lisakovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Lisakovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Lisakovich 8 Şubat 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лисакович Виталий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Lisakovich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tomislav Zivko yapmaktadır. Vitaliy Lisakovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Lisakovich'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Lisakovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/king_lis1/

Vitaliy Lisakovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Lisakovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vitaliy Lisakovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Lisakovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Soligorsk

26 Ocak 2018 yılında Din. Zagreb II

31 Mayıs 2018 yılında Soligorsk

5 Şubat 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında Soligorsk

23 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

6 Şubat 2020 yılında Soligorsk

8 Ağustos 2020 yılında Loko Moskova

21 Ocak 2022 yılında Rubin Kazan

Vitaliy Lisakovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Lisakovich şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Lisakovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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