Aleksandr Lomovitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Lomovitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Lomovitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Lomovitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Lomovitskiy 27 Ocak 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ломовицкий Александр Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Lomovitskiy Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Aleksandr Lomovitskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Lomovitskiy'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Lomovitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Lomovitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Lomovitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Lomovitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Spartak II

1 Ocak 2017 yılında Spartak 2

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Moskova

26 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula

31 Temmuz 2020 yılında Spartak Moskova

12 Ağustos 2020 yılında Khimki

30 Eylül 2020 yılında Spartak Moskova

1 Ekim 2020 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2021 yılında Spartak Moskova

1 Ocak 2022 yılında Rubin Kazan

14 Temmuz 2022 yılında Khimki

31 Aralık 2022 yılında Rubin Kazan

Aleksandr Lomovitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Lomovitskiy şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Lomovitskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Moskau, Spartak Moskau

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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