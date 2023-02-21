İgor Gorbunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Gorbunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Gorbunov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Gorbunov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Gorbunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Gorbunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Gorbunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Gorbunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Gorbunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Gorbunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Gorbunov 20 Eylül 1994 tarihinde Nikitino, Tambov Region şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Горбунов Игорь Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Gorbunov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. İgor Gorbunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Gorbunov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Gorbunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Gorbunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Gorbunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Gorbunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo SPb

31 Ağustos 2016 yılında Olimpiets

1 Temmuz 2018 yılında Sochi

1 Temmuz 2019 yılında Rotor Volgograd

21 Şubat 2020 yılında Armavir

1 Temmuz 2020 yılında Nizhny Novgorod

28 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

İgor Gorbunov kimdir

İgor Gorbunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Gorbunov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Moskau (-12/2011)

İgor Gorbunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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İgor Gorbunov nereli

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