Umarali Rakhmonaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umarali Rakhmonaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umarali Rakhmonaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umarali Rakhmonaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umarali Rakhmonaliev 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Рахмоналиев Умарали şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umarali Rakhmonaliev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umarali Rakhmonaliev'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Umarali Rakhmonaliev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rakhmonaliyev_u/

Umarali Rakhmonaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umarali Rakhmonaliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umarali Rakhmonaliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umarali Rakhmonaliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2023 yılında Rubin Kazan

Umarali Rakhmonaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umarali Rakhmonaliev şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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