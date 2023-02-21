Aleksey Gritsaenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Gritsaenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Gritsaenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Gritsaenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Gritsaenko 25 Mayıs 1995 tarihinde Vladivostok şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Грицаенко Алексей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Gritsaenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Gritsaenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Gritsaenko'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Gritsaenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Gritsaenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksey Gritsaenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Gritsaenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2017 yılında Krasnodar

14 Temmuz 2018 yılında Enisey

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar

2 Eylül 2019 yılında Tambov

31 Temmuz 2020 yılında Krasnodar

10 Ağustos 2020 yılında Tambov

1 Şubat 2021 yılında Rubin Kazan

2 Eylül 2021 yılında Kuban

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

Aleksey Gritsaenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Gritsaenko şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Gritsaenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team FNL takımında 13 numaralı formasıyla 29 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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