Ruslan Bezrukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Bezrukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Bezrukov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruslan Bezrukov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruslan Bezrukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Bezrukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruslan Bezrukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Bezrukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Bezrukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Bezrukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Bezrukov 21 Mart 2002 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Безруков Руслан Кэмилевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Bezrukov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Bezrukov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Bezrukov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Bezrukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Bezrukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Bezrukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Bezrukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Akademia Rostov

1 Temmuz 2019 yılında Rostov II

1 Temmuz 2021 yılında SKA Rostov

1 Temmuz 2022 yılında Neftekhimik

30 Ağustos 2022 yılında Rubin Kazan

Ruslan Bezrukov kimdir

Ruslan Bezrukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Bezrukov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Ruslan Bezrukov nereli

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