Daniil Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Kuznetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Kuznetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Kuznetsov 23 Nisan 2003 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кузнецов Даниил Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Kuznetsov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Daniil Kuznetsov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 20 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Kuznetsov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniil Kuznetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Kuznetsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniil Kuznetsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Kuznetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Zenit II

1 Temmuz 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

20 Şubat 2022 yılında Rubin Kazan

Daniil Kuznetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Kuznetsov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Daniil Kuznetsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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