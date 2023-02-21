Aleksandr Zotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Zotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Zotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Zotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Zotov 27 Ağustos 1990 tarihinde Poselok Askiz, Khakassia Republic şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Зотов Александр Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Zotov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Zotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Zotov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Zotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Zotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Zotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Zotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Spartak II

1 Ocak 2010 yılında Spartak Moskova

12 Şubat 2011 yılında Zhemchuzhina

30 Haziran 2011 yılında Spartak Moskova

6 Eylül 2012 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2013 yılında Spartak Moskova

24 Temmuz 2013 yılında Shinnik Yaroslav

30 Haziran 2014 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2015 yılında Spartak Moskova

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

20 Temmuz 2018 yılında Enisey

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Moskova

11 Temmuz 2019 yılında Enisey

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Aleksandr Zotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Zotov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Zotov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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