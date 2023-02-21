Aleksandr Martynovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Martynovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Martynovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Martynovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Martynovich 26 Ağustos 1987 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мартынович Александр Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Martynovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Martynovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Martynovich'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Martynovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Martynovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Martynovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Martynovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2010 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2015 yılında Ural

30 Haziran 2016 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Aleksandr Martynovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Martynovich şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Martynovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RGUOR-Dinamo Minsk (2003)

Belarus takımında 3 numaralı formasıyla 18 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 75 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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