Lenar Fattakhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenar Fattakhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenar Fattakhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenar Fattakhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenar Fattakhov 12 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Фаттахов Ленар Равилевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenar Fattakhov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lenar Fattakhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lenar Fattakhov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lenar Fattakhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lenar Fattakhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lenar Fattakhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenar Fattakhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Lenar Fattakhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenar Fattakhov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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