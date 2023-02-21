Marat Apshatsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marat Apshatsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marat Apshatsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marat Apshatsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marat Apshatsev 27 Mayıs 2001 tarihinde Nalchik şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Апшацев Марат Робертович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marat Apshatsev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marat Apshatsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marat Apshatsev'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marat Apshatsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marat Apshatsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marat Apshatsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marat Apshatsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2021 yılında Chaika Pes.

7 Eylül 2021 yılında Tom Tomsk

1 Ocak 2022 yılında Rubin Kazan

Marat Apshatsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marat Apshatsev şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Marat Apshatsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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