Alan Dzagoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Dzagoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Dzagoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Dzagoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Dzagoev 17 Haziran 1990 tarihinde Beslan, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дзагоев Алан Елизбарович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Dzagoev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Alan Dzagoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Dzagoev'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Dzagoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Dzagoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alan Dzagoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Dzagoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Lada-SOK Dimitr.

1 Ocak 2008 yılında CSKA Moskova

2 Eylül 2022 yılında Rubin Kazan

Alan Dzagoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Dzagoev şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alan Dzagoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Terek Beslan, Yunost Vladikavkaz (2000-2005), Y. Konoplev Football Akademia (ab 2005)

Rusya takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 9 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.