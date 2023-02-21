Darko Jevtic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Jevtic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Jevtic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Jevtic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Jevtic 8 Şubat 1993 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Darko Jevtić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Jevtic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Darko Jevtic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Darko Jevtic'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Jevtic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Jevtic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Darko Jevtic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Jevtic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2012 yılında FC Basel

2 Eylül 2013 yılında FC Wacker

30 Haziran 2014 yılında FC Basel

1 Temmuz 2014 yılında Lech Poznan

15 Ocak 2015 yılında FC Basel

16 Ocak 2015 yılında Lech Poznan

22 Ocak 2020 yılında Rubin Kazan

31 Ağustos 2021 yılında AEK Atina

30 Haziran 2022 yılında Rubin Kazan

Darko Jevtic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Jevtic şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darko Jevtic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Basel 1893, FC Concordia Basel

İsviçre U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 7 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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