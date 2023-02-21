Rustam Ashurmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Ashurmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Ashurmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Ashurmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Ashurmatov 7 Temmuz 1996 tarihinde Qo'qon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Рустам Элёрович Ашурматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Ashurmatov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rustam Ashurmatov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rustam Ashurmatov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ashurmatov02/

Rustam Ashurmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Ashurmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Ashurmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Ashurmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

5 Şubat 2019 yılında Gwangju FC

19 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

18 Şubat 2022 yılında Navbahor

14 Ocak 2023 yılında Rubin Kazan

Rustam Ashurmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Ashurmatov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rustam Ashurmatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bunyodkor U19 (-2013)

Özbekistan takımında 5 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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