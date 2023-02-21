Merabi Uridia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merabi Uridia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Merabi Uridia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Merabi Uridia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Merabi Uridia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merabi Uridia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Merabi Uridia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merabi Uridia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merabi Uridia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merabi Uridia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merabi Uridia 7 Nisan 1993 tarihinde Batumi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Уридия Мераби Мамукович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merabi Uridia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Merabi Uridia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Merabi Uridia'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Merabi Uridia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merabi Uridia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Merabi Uridia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merabi Uridia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan II

25 Şubat 2013 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2014 yılında Volga NN

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan II

20 Ağustos 2015 yılında Shukura

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2017 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2017 yılında Neftekhimik

13 Şubat 2023 yılında Rubin Kazan

Merabi Uridia kimdir

Merabi Uridia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merabi Uridia şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Moskau (2000 - 2008), Akademia Spartak Moskau (2009 - 05.2009), Lokomotiv Moskau (06.2009 - 01.2010)

Merabi Uridia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Merabi Uridia nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Sergey Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Makarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Makarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilal Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilal Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksim Matveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Matveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obaid Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obaid Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Hatay'da eşya taşırken depreme yakalandılar: 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!