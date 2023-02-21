Merabi Uridia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merabi Uridia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merabi Uridia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merabi Uridia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merabi Uridia 7 Nisan 1993 tarihinde Batumi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya,Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Уридия Мераби Мамукович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merabi Uridia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Merabi Uridia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Merabi Uridia'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Merabi Uridia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merabi Uridia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merabi Uridia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merabi Uridia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rubin Kazan II

25 Şubat 2013 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2014 yılında Volga NN

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan II

20 Ağustos 2015 yılında Shukura

30 Haziran 2016 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2017 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2017 yılında Neftekhimik

13 Şubat 2023 yılında Rubin Kazan

Merabi Uridia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merabi Uridia şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Merabi Uridia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Moskau (2000 - 2008), Akademia Spartak Moskau (2009 - 05.2009), Lokomotiv Moskau (06.2009 - 01.2010)

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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