Maksim Shiryaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Shiryaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Shiryaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Shiryaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Shiryaev 13 Temmuz 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ширяев Максим Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Shiryaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Shiryaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Maksim Shiryaev'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maksim Shiryaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shiryaev_max/

Maksim Shiryaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Shiryaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksim Shiryaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Shiryaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Sp. Kostroma

1 Temmuz 2017 yılında FK Dolgoprudnyi

8 Mart 2018 yılında Jelgava

22 Şubat 2019 yılında Neftekhimik

13 Şubat 2023 yılında Rubin Kazan

Maksim Shiryaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Shiryaev şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Krasnogvardeets Moskau, FShM Torpedo Moskau, Chornomorets Odessa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.