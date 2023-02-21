Leon Musaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Musaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Musaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Musaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Musaev 25 Ocak 1999 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мусаев Леон Нариманович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Musaev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Leon Musaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leon Musaev'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leon Musaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Musaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Musaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Musaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zenit II

1 Temmuz 2016 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2019 yılında Zenit

29 Ocak 2021 yılında Rubin Kazan

Leon Musaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Musaev şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Leon Musaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 24 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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